ЗАРЕЖДАНЕ...
Подробности за тежката катастрофа на Околовръстното шосе на Пловдив
©
По информация на NOVA е загинало семейство от трима души. Сигналът е получен в полицията към 22.10 ч. в понеделник.
По предварителна информация товарен автомобил с 24-годишен водач навлязъл в лентата за насрещно движение и се ударил челно в кола. На място са загинали 43-годишната шофьорка и двама нейни спътници - мъж на 42 години и дете на 14 години.
Оцеляло е единствено 7-годишно дете, което е пострадало тежко. То се е возило в обезопасително столче и е откарано в болница с опасност за живота. Водачът на камиона е задържан за срок до 24 часа. Пробите му за алкохол и наркотични вещества са отрицателни. Образувано е досъдебно производство под наблюдение на Окръжна прокуратура- Пловдив.
Още по темата
/
Семейството, разминало се на косъм с шофьора, карал в насрещното на АМ "Тракия": Зад нас имаше автобус и камион!
19.11
Още от категорията
/
Петко Минков убил спящия си внук и жена си с незаконна пушка, пълна мистерия около мотивите му
24.11
Европол пусна видео на спецоперацията на ГДБОП, при която бяха иззети ценности за над 100 млн. евро
21.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.