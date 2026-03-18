Подробности от прокуратурата в Хасково за убийството на 18-годишната Магдалена Русева
Убийството е извършено по особено мъчителен начин за жертвата, като макар и непълнолетен /към момента на деянието Иван е бил на 17 г./, той е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си. Престъплението е квалифицирано по чл.116, ал.1, т.6, вр. чл.115, вр. чл.63, ал.2, т.1 от Наказателния кодекс.
Иван и пострадалата Магдалена се познавали. Те били ученици в едно и също училище, както и известно време работили като сервитьори в заведение. Двамата поддържали приятелски отношения. Иван споделял със свои познати, че искал да остане насаме с Магдалена.
На 26 април 2025 г., късно вечерта, в Хасково Иван успял да убеди момичето да му гостува в къща на негов близък. Тя се съгласила, като с тях първоначално бил и негов приятел. Призори той си тръгнал. Двамата останали сами. През това време между тях настъпил личен конфликт, понеже Магдалена не искала младежът да споменава пред приятели, че са били заедно в къщата. Тя дори на шега го заплашила с отвертка, която намерила в стаята. В отговор Иван я ударил два пъти с ръка в лицето.
Магдалена паднала на пода. Иван се възползвал от това й състояние, взел текстилна връзка за стягане от долнище на анцуг и го омотал около врата на момичето. Той затегнал примката. Пострадалата се опитвала да се съпротивлява, но не успяла и е починала от задушаване. Изпитвала е силни болки и страдание. За да заличи следите си, Иван изхвърлил дрехите на Магдалена в контейнер за боклук, а тялото й поставил в бидон, който избутал в продължение на половин километър и го оставил в необитаема къща.
По делото са извършени множество действия по разследването – разпити на свидетели, огледи, иззети са веществени доказателства, записи от видеокамери и др. Приложено е заключението на съдебномедицинска експертиза, според която причината за смъртта на Магдалена е механична асфиксия в резултат на притискане в областта на шията, кръвонасядания и оттоци на същото място.
Обвиняемият Иван е с взета от съда мярка за неотклонение "задържане под стража“ и се намира в затвора. Делото е внесено за разглеждане в Окръжен съд-Хасково.
