Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Подробна прогноза от НИМХ за следващата седмицата
Автор: Лора Димитрова 17:43Коментари (0)51
© НИМХ
През нощта валежите ще спират и облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно ясно време. Ще духа слаб, в Дунавската равнина умерен северозападен вятър. Утре ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността, по-значителни над Северна България, но само на изолирани места там ще превали краткотрайно. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Горнотракийската низина временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, в София – около 26°, съобщиха от НИМХ.

Във вторник ще бъде слънчево, с временни увеличения на облачността над Източна България. Вятърът ще отслабне, в много райони в западната половина от страната временно и ще стихне; към вечерта ще се ориентира от югоизток. Температурите ще се повишат и в следобедните часове отново в повечето места ще надхвърлят 30°.

В сряда и четвъртък през страната ще премине слабо изразено атмосферно смущение. Ще има временни увеличения на облачността, през първия ден главно над Западна България, а през втория – и на изток, но само на отделни места е възможно да превали краткотрайно. Вятърът за кратко ще се ориентира от северозапад, в източната половина от страната - от североизток, там временно ще се усили до умерен. В четвъртък дневните температури съвсем слабо ще се понижат.

В петък ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността над северозападните и югоизточните райони; вероятността за валежи остава малка. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток.

В събота и неделя по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и Родопската област; на отделни места там е възможно да превали краткотрайно. В западните райони вятърът ще е северозападен, в останалите - от изток-североизток; ще бъде слаб до умерен, в Югоизточна България в неделя предимно умерен. Температурите ще се понижат още малко.

Още по темата: общо новини по темата: 696
31.08.2025 »
31.08.2025 »
30.08.2025 »
30.08.2025 »
30.08.2025 »
30.08.2025 »
предишна страница [ 1/116 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Намериха млад мъж от Симитли мъртъв в квартира в София! Готвел се е за "Игри на волята"?
Намериха млад мъж от Симитли мъртъв в квартира в София! Готвел се е за "Игри на волята"?
20:02 / 29.08.2025
11 лева такаса за посещение при личния лекар?
11 лева такаса за посещение при личния лекар?
18:38 / 29.08.2025
Общински съвет прие Наредба на местните такси и цени на услуги на територията на община Благоевград
Общински съвет прие Наредба на местните такси и цени на услуги на територията на община Благоевград
11:33 / 29.08.2025
Пожарът в Рила е засегнал между 60 и 70 дка борова гора
Пожарът в Рила е засегнал между 60 и 70 дка борова гора
10:39 / 29.08.2025
Директорите на детските градини в Благоевград ще могат да приемат до 3 деца над максимума
Директорите на детските градини в Благоевград ще могат да приемат до 3 деца над максимума
17:44 / 29.08.2025
Адвокат Буенова: 40% от полевите тестове за наркотици, използвани от полицията, са невалидни
Адвокат Буенова: 40% от полевите тестове за наркотици, използвани от полицията, са невалидни
20:39 / 29.08.2025
Чудите се, дали да платите с карта или с наложен платеж – ето как да разпознаем сигурното онлайн плащане
Чудите се, дали да платите с карта или с наложен платеж – ето как да разпознаем сигурното онлайн плащане
14:49 / 29.08.2025
Актуални теми
Поскъпване на хранителните продукти
Лято 2025
Втора лига сезон 2025/26
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: