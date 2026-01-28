ЗАРЕЖДАНЕ...
Подадена е заявка за партия "Нашата България"
© Булфото
Документът е подаден вчера, като заявителят на марката не е пожелал да се публикува името му.
Припомняме, че бившият началник на кабинета на президента Румен Радев – Иво Христов, определи "Нашата България" като подходящо име за евентуална бъдеща политическа формация на държавния глава, който вече обяви оставката си.
"Нашата България" - не знам дали са обсъждали такъв вариант, но това е едно добро име. В последните години тъкмо деребейското отношение към България е това, което отблъсна и възмути хората. Добре е всеки българин да знае, че всеки от нас разполага с равна част от настоящето на нашата родина", каза Христов пред БНТ.
