Почивните понеделници остават в сила!
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 17:31
©
Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна съгласие относно предложението за промени в Кодекса на труда, според което се предлага да отпаднат неработните понеделници, когато официалният празник се падне в почивен ден.

Законопроектът за промени в Кодекса на труда бе внесен от Йордан Иванов и група народни представители. От Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) подкрепиха предложението да отпаднат неработните понеделници с мотив, че основният проблем на бизнеса е недостигът на работна ръка, което е водещо предизвикателство.

Министерството на труда и социалната политика не подкрепя предложенията, каза министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов. Досега не са постъпили запитвания и жалби от сега съществуващото положение. Официалните празници са почивни за всички работещи, като така се осигурява възможност на хората да отпразнуват или да отдадат почит в определения ден. Друго значение, освен социалния елемент, е осигурената предвидимост и сигурност за работодателите и работещите. По данни на Евростат работещите у нас се нареждат сред първите с 39 часа работа седмично, посочи още министър Гуцанов.

КНСБ също не подкрепя предложенията, защото смята, че този текст вече работи девет години и нито веднъж от обществения сектор не имало оплаквания за намаляване на производителността на труда, каза Величка Микова, секретар на синдиката. Предложението е едностранчиво, тъй като отчита само интереса на работодателя. Настояваме вносителите, ако могат, да изтеглят законопроекта си, защото не е в интерес на гражданите, допълни тя.

КТ "Подкрепа" не подкрепи законопроекта, тъй като не споделя, че по този начин ще се балансира трудовото правоотношение.






