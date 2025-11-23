На 23 ноември православната църква чества паметта на свети княз Александър Невски. Името означава защитник на мъжете, но също така и защитник, воин на вярата.Александър Невски е живял през XIII век и остава в историята като образец на мъдър държавник, смел войн, непоколебим защитник на вярата и добродетелите на християнския народ. Иконописът изобразява Александър Невски като княз войн – с меч и княжески одежди, но и с благочестив, смирен поглед.Днес имен ден празнуват хората с имена: