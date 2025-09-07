ЗАРЕЖДАНЕ...
|Почитаме светец с интересно име и история
Той бил овчар. От ранни години се проявявал като ревностен християнин. Денем и нощем се упражнявал в Божия закон, на който поучавал и своите другари.
Божият промисъл отсъдил Созонт да засвидетелства тържествено своята преданост на Евангелието. Той живял в тежко за Църквата време, когато жестокия император Диоклетиан подигнал кърваво гонение срещу изповедниците на Спасителя.
При царуването на този император Киликийският управител Максим устроил в град Помпеопол тържествен празник в чест на някакъв златен идол. Били принесени много жертви на идола.
Созонт чул за това езическо идолослужение и дошъл в тоя град. Пламнал от ревност по чистата и свята вяра, без да го види някой, той влязъл тайно в идолското капище, отчупил едната ръка на идола, раздробил я на части и я раздал на бедните хора. Езичниците узнали за това и се разгневили страшно. Градските власти започнали да търсят виновния.
За да не пострада невинен човек, Созонт се явил пред управителя на града, признал че е причина за тоя смут, и мъжествено изповядал вярата си в единия истински Бог. Подложен бил на ужасни мъчения, при които предал душата си на Бога. Това станало 288 година. На следващата нощ вярващите взели тялото му и го погребали с почести, разказват от "Православието".
При гроба на светия мъченик се извършвали много изцерявания.
