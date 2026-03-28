Почитаме паметта на първия български християнски мъченик. Честито на имениците
По време на управлението на по-малкия си брат Маламир, Енравота изисква освобождаването на пленения византийски епископ Кинам. Принцът приема светото Кръщение под името Боян (Воин). След като категорично отказва да се върне към езичеството, Боян е обезглавен през 833 г. по заповед на собствения си брат.
Преди смъртта си светецът изрича знаменателно пророчество, записано по-късно от архиепископ Теофилакт Охридски. Той предсказал, че християнската вяра, която тогава е била преследвана, ще пусне дълбоки корени в българската земя – събитие, което става факт само няколко десетилетия по-късно.
На същия ден се чества и Свети Иларион Нови, живял през VIII век. Той е известен като ревностен защитник на иконопочитанието в период на жестоки преследвания от страна на иконоборските императори. Игуменът на манастира "Пелекит“ завършва земния си път в изгнание, оставайки символ на непоколебима вяра.
Празнуват имениците Боян, Бояна, Боянка, Бойко, Боко, Баян, Боби, Бойка, Бойчо, Бени, Албена, Грозданка, Иларион.
Какво означават имената на празнуващите?
Боян
Това е българско име с древни корени. Произлиза от думата "бояти", което значи "силен" или "могъщ". Свързано е с добродетели, присъщи на воините - смелост и мощ. Символ е на борбата и свободата. "Боян" се свързва и с фолклорни легенди, тъй като доста главни герои носят името. Боян Мага е известен носител на името от времето на Първата българска империя.
Иларион
Това е име с гръцки произход, което означава "весел" или "радостен". Асоциира се с положителни емоции и хубаво настроение. "Иларион" се свързва с духовна мъдрост и благочестие.
Бойко
Това е мъжко име, което произлиза от думата "бой" - тоест битка или сражение. Поради тази причина, името се свързва със силни качества като храброст и сила.
Боянка
Име от прабългарски произход, което носи смисъла "богат". Боянка се асоциира с имена като Бойо, Бойка, Бойчо. Боянка се свързва със силата и красивите черти на характера.
Грозданка
Името може да има две противоположни значения. От една страна, съответства на мъжкото име "Гроздан", което значи "страшен" или "грозен". От друга страна, името произлиза от думата "грозд", което се асоциира с изобилие и природа.
Баян
Има славянски произход и се свързва с "благороден" или "великолепен". То носи в себе си духа на величие или уважение, като се среща в различни краища на страната. Според източници, името се дава на детето, за да бъде здраво и силно.
Албена
Това име произхожда от българския фолклор и е свързано с легендата за красива жена, която символизира чистотата и нежността. "Албена" се асоциира и със старобългарската дума за "бяло", която носи смисъла на невинност.
Бени
Бени е мъжко име със славянски произход, което става популярно сред българските християни. Често се свързва с качества като почит и добродетелност.
