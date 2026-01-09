ЗАРЕЖДАНЕ...
Починал е финансистът Андрей Пръмов
© Булфото
Специализирал е в Булбанк, в инвестиционните банки "Соломон брадърс" и "Дрексел, Бърнъм", в Лойдс банк- Лондон, както и борсови операции на борсите в Чикаго и Ню Йорк.
Член е на Международната асоциация на банковите валутни дилъри в Париж, съучредител и член на съвета на настоятелите на фондация "Атанас Буров".
Пръмов имаше и частен бизнес като управител на финансова къща "Адлон дисконт".
Пръмов беше женен за бившия български еврокомисар Меглена Кунева, с която имат едно дете.
