ЗАРЕЖДАНЕ...
Почина журналистът Николай Стефанов
© в-к
Поклонението ще бъде в петък, 9 януари, от 12:00 ч. на Централните софийски гробища, пише БТА.
Николай Стефанов е роден в софийското село Калотина на 27 март 1950 г. Завършил е английската гимназия в София и журналистика в Софийския университет "Св. Климент Охридски".
Работи като репортер във вестник "Земеделско знаме" от 1974 до 1977 г., като екскурзовод в "Интерхотели – Балкантурист" (1978-1980 г.) и редактор във вестник "Учителско дело" от 1981 до 1984 г., когато постъпва като редактор в международния отдел на "Труд".
Още от категорията
/
Българка: След новата година забелязах голямо увеличение в цените на пилатес студио - изведнъж и без предупреждение
15:57
Бащата на Сияна обвини Цветанка Ризова в тежка липса на професионализъм и наличие на зависимости
15:24
Проф. Христова: Четири области са в пика на грипа. Едни ще излизат, други ще влизат в тази статистика
10:39
Миролюба Бенатова: Банките нарушават закона като отказват на хората да им обменят парите без такса и без лимит, но пък Хампарцумян вика, че това било дребна работа
09:55
Шефът на такситата: В очите на хората шофьорите се превърнаха в "помпаджии" и нарушители на закона
05.01
Жена: Запазила съм час на 29 декември цената е 80 лева, на 5 януари исках да променя часа - процедурата вече е с 8 лева отгоре
05.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.