Почина журналистът Борислав Банев
Професионалният път на Борислав Банев преминава през редица водещи медии за култура и лайфстайл.
Водил е новините в телевизия ММ, бил е редактор в "Егоист“, EGO и Vice. През се занимава и с фотография и пишеше за портала за култура Boyscout.
"Боби, Боби, Боби!
Един от най-пъргавите умове-бръсначи на тази територия наоколо.
Няма да забравя какво си гледал като тийнеджър в Разград, нито пък статиите ти в "Егоист" и навсякъде другаде, уникалният ти музикален вкус!
Сбогом, моето момче!
Почивай в мир, Борислав Банев!", написа Кънчев в социалната мрежа.
Актуални теми
