|Почина жената, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Катастрофата стана на 14 август, когато 18-годишният Никола Бургазлиев помете с АТВ шестима души на тротоар в Слънчев бряг. В опит да избегне сблъсъка с насрещно движеща се кола, младежът отклонил електрическото АТВ вдясно и, качвайки се на тротоара, блъснал движещите се там пешеходци - 35-годишната Христина и 4-годишното й момченце, както и двете племеннички на съпруга й Мирослав - на 6 и 12 години.
Младежът удря и 49-годишен служител от хотела в близост. След инцидента в най-тежко състояние са именно Христина и 4-годишният Мартин. По-големият син на младата жена, който е на 9 години, е станал очевидец на жестокия сблъсък, но не е пострадал.
Вчера от Института за пътна безопасност публикуваха информация за нарушенията, които са констатирани:
• Регистрация с нередовни документи: Въпросното АТВ е било регистрирано от МВР, въпреки че не отговаря на нормативните изисквания. Представено е типово одобрение за съвсем различно електрическо превозно средство, без валидно европейско типово одобрение.
• Подвеждащи технически характеристики: По регистрационен талон е посочено, че превозното средство е с мощност 4 kW и маса до 580 кн. Реалните характеристики обаче показват почти двойно по-висока мощност – 7 kW, и маса от 920 кг. Това е драстично разминаване, което представлява сериозен риск за безопасността на участниците в движението.
• Незаконно отдаване под наем: Превозното средство е било отдавано под наем, въпреки че е регистрирано неправомерно и с подвеждаща информация. Това е предпоставка за загуба на контрол от страна на водачите, особено когато не са обучени да управляват превозно средство с такива параметри.
• Фалшив технически преглед: Налице е сериозен пропуск в контролната система, след като АТВ-то е преминало технически преглед, въпреки разминаванията между декларираните и реалните му технически характеристики.
• Липса на контрол над водачи, употребили наркотици: Отново се потвърждава липсата на ефективен контрол от страна на МВР върху лица, управляващи превозни средства след употреба на наркотични вещества.
• Опасна среда за пешеходци и деца: В курортен район като Слънчев бряг, където се движат пешеходци, деца и велосипедисти, е абсолютно недопустимо да се допуска движение на електрически превозни средства, развиващи скорост многократно по-висока от допустимите 45 км/ч.
