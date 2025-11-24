ЗАРЕЖДАНЕ...
Почина заслужилият гражданин на Благоевград Александър Миразчийски
Под негово ръководство бяха създадени множество хорове и ансамбли, сред които и известният ансамбъл за народни песни и хора "Вихрен“ към Военния клуб – Благоевград.
Десетки певици, подготвени от него, са част от ансамбъл "Пирин“ и други вокални формации.
