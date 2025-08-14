Новини
Почина режисьорът Иван Иванов
Автор: Георги Кирилов 17:43
©
Режисьорът Иван Иванов е починал в четвъртък сутринта.

Новината бе съобщена от водещия Ники Кънчев. 

"Тази сутрин ни е напуснал Иван Иванов! Едно от сърцата на родния шоубизнес!

Работеше с Ирина Флорин, Миро, Крум Георгиев, Ирра, Мага Алиев, навремето с “БМХ" на Хари Аничкин и още десетки родни изпълнители. Беше и тон режисьор, правеше аранжименти, беше и ментор. Движеше “Pro X" студио и го движеше супер Про!

Много скромен и човечен!

Ще ми липсваш, Ванка!

И ти и разговорите с Теб!", написа Кънчев във фейсбук.






