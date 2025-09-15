ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Почина отец Иван!
"От години отецът купуваше къщи в района, в които настаняваше хора в нужда. През последните години той беше във влошено здравословно състояние, но въпреки това посещаваше селото и се грижеше за хората", заяви Георгиев.
През годините 80-годишният отец успя да създаде приюти в три села - Нови хан, Якимово (Монтанско) и Коняво (Кюстендилско), където настаняваше хора в нужда.
Последните години обаче отецът се сблъска със сериозни проблеми. дин от най-тежките моменти беше през 2014 г., когато катастрофира между пловдивското село Цалапица и град Съединение. След инцидента свещеникът беше с травма на главата, гръдния кош, счупена на две места бедрена кост на десния крак и тежък проблем на меките тъкани на подбедрицата. Месеци отне, докато духовникът се възстанови и да проходи самостоятелно.
След това на няколко пъти отец Иван влизаше в болница и му откриха диабет. Отчето припадна по време на летен лагер и се появиха усложнения с кръвното налягане. Преживя и два инсулта, след които част от лицето му се парализира и изпитваше затруднения да говори.
Последно имаше проблеми със зрението, които трябваше да бъдат решени с операция, но се оказа, че интервенцията е опасна за здравето му и лекари отказаха да я извършат.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Чарлз иска Хари обратно в семейството
14:59 / 13.09.2025
Дженифър Анистън е готова за още едно осиновяване
20:55 / 13.09.2025
Радина Червенова: Беше въпрос на време
12:39 / 13.09.2025
Голям гаф на bTV, зрителите бесни
22:50 / 13.09.2025
Анелия: Не съм готова да стана майка
13:36 / 13.09.2025
Маги, бившата на Карлос Насар: За по-добро е
16:27 / 13.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: