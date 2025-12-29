ЗАРЕЖДАНЕ...
Почина основателят на верига лечебни заведения в България
Като основател на Лечебни заведения "Медика“ проф. Панайотов посвети професионалния и обществения си път на каузата за по-добро здравеопазване, на грижата за пациентите и издигането на лекарската гилдия. Той изигра ключова роля за развитието на модерно, качествено и достъпно здравеопазване в Русе и Северна България. За тази кауза проф. Панайотов участва в продължение на 3 мандата в Комисията по здравеопазване и социална политика на Общински съвет – Русе. Същевременно бе двигател на активното партньорство между университетската болница "Медика Русе“ и Русенския университет и е един от основателите на медицинските специалности във факултет "Обществено здраве и здравни грижи“ на висшето училище.
Неговата отдаденост на образованието, науката и партньорството с академичната общност, както и активната му научна и международна дейност, го утвърдиха като уважавана фигура далеч извън пределите на страната.
С високия си морал, безспорен авторитет и работата си като председател на УС на Асоциацията на физикална и рехабилитационна медицина, с участието си в ръководните органи на Българския лекарски съюз, Българската болнична асоциация и професионалните научни организации той допринесе значително за утвърждаването на авторитета на медицинското съсловие в България. Признание за този принос е и отличието на БЛС "Лекар на годината 2024“ на национално ниво, в категория "Принос за развитие и утвърждаване на авторитета на съсловната организация“. За своите заслуги проф. Панайотов беше удостоен със званието "Почетен гражданин на град Русе“.
Проф. д-р Кирил Панайотов бе социално отговорен лидер, силно ангажиран със спорта като председател на "Тежкоатлетически спортен клуб Русе“ и член на УС на Българската федерация по вдигане на тежести.
Ще го помним като човек с широка култура, силно чувство за обществен дълг, щедро сърце и неуморна енергия – лекар, ръководител и дарител,
който работеше с мисъл за бъдещето. Ще го помним и като любящ съпруг, грижовен баща на три деца и дядо на трима внуци.
Поклон пред светлата му памет!
Поклонението ще се извърши на 30.12.2025 г., вторник, от 11:00 часа в храма "Света Троица“, след което погребението ще бъде в гробищен парк "Чародейка“
