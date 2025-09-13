Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Почина момчето, което беше нарочно прегазено от пастрока си
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 11:32Коментари (0)87
©
16-годишното момче от русенското село Басарбово, което бе прегазено умишлено на 19 юли от пастрока си, който е бил пиян и дрогиран, е починало.

Това потвърдиха за "Русе Медиа" от лечебното заведение, където пострадалият бе настанен в критично състояние и в кома. Очаква се Окръжна прокуратура-Русе да промени обвинението, повдигнато на извършителя, в по-тежко.

На М. Д. е повдигнато обвинение за умишлено предизвикване на пътно произшествие с нанасяне на няколко телесни повреди, опит за умишлено умъртвяване на 16-годишния М.М. и управление на автомобил след употреба на алкохол и наркотици.

След употреба на алкохол, на 19 юли вечерта около 20 часа, между 43-годишния М. Д., неговите родители и Б. И. – жената, с която живеел на семейни начала, избухнал скандал в дома им. След това 16-годишното момче и майка му тръгнали пеш по една от улиците на селото, но били застигнати от М. Д., който управлявал колата си и умишлено я насочил към детето.

Ударил го с предната част и преминал през него. След това вместо да спре и да окаже помощ, той напуснал местопроизшествието и се прибрал в дома си. Там малко по-късно бил задържан от полицаите. Тестовете показали, че той е с над 1,2 промила алкохол, като е употребил и амфетамин.

Обвиняемият бе оставен за постоянно в ареста от Окръжен съд-Русе, след което мярката за неотклонение бе потвърдена и от Апелативния съд във Велико Търново.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Жестоко убийство разтърси дупнишко село
Жестоко убийство разтърси дупнишко село
10:30 / 11.09.2025
Внимавайте! Румънци – измамници обикалят големите вериги в Благоевград и събират пари уж за хора с увреждания и бедни деца
Внимавайте! Румънци – измамници обикалят големите вериги в Благоевград и събират пари уж за хора с увреждания и бедни деца
11:33 / 11.09.2025
35-годишен е мъжът, който се хвърли пред влака Петрич - София
35-годишен е мъжът, който се хвърли пред влака Петрич - София
12:40 / 11.09.2025
Футболната общност в Благоевград потъна в скръб заради Петър Мойнов
Футболната общност в Благоевград потъна в скръб заради Петър Мойнов
09:57 / 11.09.2025
Как бързо и лесно да проверим здравносигурителния си статус, за да не останем неприятно изненадани в кабинета на лекаря
Как бързо и лесно да проверим здравносигурителния си статус, за да не останем неприятно изненадани в кабинета на лекаря
14:05 / 11.09.2025
Разлог пали свещичка в памет на малкия Иван, загинал при инцидента в Несебър 
Разлог пали свещичка в памет на малкия Иван, загинал при инцидента в Несебър 
12:55 / 12.09.2025
Ранени и смачкани коли след катастрофа в Конявската планина
Ранени и смачкани коли след катастрофа в Конявската планина
14:28 / 11.09.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Специализирани полицейски операции в страната
Природни стихии
ТВ и шоу сезон 2024/2025 г.
Пожари 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: