|Почина ключова фигура от ГЕРБ
"Рашо Първанов беше отдаден на работата си и със своя авторитет беше високо ценен от всички представители на партията, както и от своите колеги в атомната столица", написа още той.
И добави: "Ще го запомним с благия му нрав, с предаността му към каузата и подкрепата, с които остава пример за всички нас".
Поклон пред светлата му памет!
Съболезнования на семейството!
