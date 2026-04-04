На 66 години почина генерал Валентин Петров, бивш главен секретар на МВР, бивш директор на Национална служба "Борба с организираната престъпност“ и началник на пловдивската полиция.

"Семейството на Валентин Петров с голяма мъка съобщаваме, че внезапно загубихме нашия баща, съпруг и дядо!“, написаха от семейството в профила му във Facebook.

Погребението ще бъде утре – 5 април, от 15 ч, а опелото ще е в храм "Св. Николай Чудотворец“ в Асеновград.

Петров завършва физика в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски“. През 1997 г. е избран за началник на РПУ-Асеновград. От 1998 г. е началник на Служба Полиция в Пловдив. На 30 октомври 2002 г. е удостоен със звание генерал-майор от МВР. През 2004 г. е назначен за директор на Национална служба "Борба с организираната престъпност“ на МВР, а през 2005 г. е назначен допълнително за директор на Национална служба "Полиция“ на МВР. Остава на този пост до 2007 г., когато е определен за временно изпълняващ длъжността главен секретар на МВР.