ЗАРЕЖДАНЕ...
Почина известен български бизнесмен и благодетел
©
"Има хора, които бележат с много любов и отдаденост населеното място, в което са се родили и живеят. Такъв бе Юрий за Шумен.
Благородник. Човек, готов да помогне винаги когато има нужда.
Той и семейството му, се заеха да реновират детски площадки в Шумен", е написала във ФБ профила си Даниела Русева, зам.-кмет на община Шумен.
"Днес, когато ще го изпратим в последния му път, ще бъде запалена и прекрасната елха пред театъра, която той и близките му дариха за Шумен", казва още Русева.
Опелото ще се състои в Гробищни парк в Шумен днес, 30.11 от 12:00 часа.
Поклон пред паметта му!
Още от категорията
/
Съвет към българите: Внасяйте левовете си в банката, не е нужно да ги обменяте в евро на чейндж бюра
29.11
Икономисти посъветваха: Важно е да има приет бюджет до края на годината или в първите дни на 2026 г.
29.11
Нутриционистът Дони Казиска: Хората с диабет и Хашимото рядко се повлияват само от лекарства, трябва и друго
29.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Съдът остави в ареста всички обвиняеми, свързани с "Исторически п...
21:54 / 29.11.2025
Киселова: Протестът не беше срещу проекта за бюджет. Или поне не ...
21:53 / 29.11.2025
Прокуратурата поиска постоянен арест за обвинените след акцията о...
20:29 / 29.11.2025
Политолог: Протестът не е заради бюджета, а заради ставащото през...
18:06 / 29.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.