|Почина едно от момичетата, скочили от влак край Клисура
"За съжаление изходът за едната е трагичен. Тя издъхна вчера. Дъщеря е на наш колега, който е работил над 30 години на същата гара като "началник на движение". Съболезнования на близките. Вчера проследих случая буквално по часове. Доколкото разбирам са си изпуснали гарата и са скочили в движение. Другото момиче от Полша е с много тежки наранявания. Засега само следователи се допускат до нея. По време на движение вратите се блокират, така че още повече се заплита мистерията", допълни той.
Припомняме, че във вторник две млади жени - българка на 20 и полякиня на 21, скочиха от бързия влак Бургас–София в движение малко след гара Клисура.
