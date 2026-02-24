ЗАРЕЖДАНЕ...
Почина доц. Димитър Ковачев, вдъхновяващ преподавател и всеотдаен академичен лидер
Академичното ръководство на университета и университетската общност изказват най-искрени съболезнования на семейството и близките на доц. Ковачев.
Светла да бъде паметта му!
Актуални теми
