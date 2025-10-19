ЗАРЕЖДАНЕ...
|Почина бившият депутат и журналист Магдалена Ташева
Магдалена Ташева е дългогодишен журналист и редактор във вестниците "Пари“, "Монитор“ и "Атака“.
Беше водеща на предаването "В окото на бурята“ по телевизия "Алфа“ до февруари 2022 г.
Член е на Централния сбор на партия "Атака“. Депутат от партията на Волен Сидеров е в 42-рото и 43-тото Народно събрание.
Магдалена Ташева е родена на 1 март 1953 г. в Горна Оряховица. Завършва специалност "Ядрена физика“ във факултета по физика на Софийския университет. В началото на кариерата си работи в Института по микроелектроника.
С журналистика започва да се занимава от 1999 г. , първо е сътрудничи на в. "Монитор“ под псевдонима Тамара Шишманова. През април 2004 г. постъпва в отдел "Анализи“ на вестника като редактор и се подписва вече със собственото си име.
