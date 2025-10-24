Новини
Почина актьорът Илия Илиев
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:57
©
На 80-годишна възраст ни напусна актьорът Илия Георгиев Илиев, родом от Горна Оряховица, роден на 4 декември 1944 г.

Основното си образование той получава в ОУ "Иван Вазов“, а по-късно продължава в тогавашната Политехническа гимназия "Георги Измирлиев“.

Любовта му към сцената се заражда още в ранните години, когато започва да се занимава с театър в Младежкия театър към Читалище "Напредък“, под ръководството на Атанас Бахчеванов.

След това завършва ВИТИЗ (днес НАТФИЗ) в класа на проф. Филип Филипов.

Първите си професионални стъпки като актьор прави в Старозагорския театър, а по-късно участва в множество театрални и филмови продукции, оставяйки след себе си богато творческо наследство.

Сред най-запомнящите се негови роли са Голям Борован във филма "На живот и смърт“, където си партнира с легендарни имена като Стефан Данаилов, Стефан Гецов, Катя Паскалева и Невена Коканова; Крайчо Байрактаря в "Записки по българските въстания“; Мишо в "Мъжка песен“; Данаилов в хитовата комедия "Мисия Лондон“ и др.

Работи и в трупата на театър "Искри и сезони“, където оставя ярка следа със своето присъствие, талант и отдаденост.

Освен творческата си дейност, Илия Георгиев е и основател на фондация "Достойни българи“, чрез която подкрепя и популяризира българските добродетели, дух и култура.

Поклон пред един истински достоен българин! Поклон пред неговия живот – посветен на изкуството, на публиката, на българската история и родния му град.

Съгласно неговата воля, Илия Георгиев Илиев ще бъде погребан в Горна Оряховица.

Съболезнования на близките му, колегите, приятелите и всички, които ще запомнят неговия талант и човечност.






