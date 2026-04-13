България загуби един от най-нежните и ярки символи на своята златна музикална епоха. На 97-годишна възраст ни напусна голямата Маргрет Николова – жената, чийто глас беляза поколения с незабравими хитове като "Любовта на юнгата“. С нейната кончина се затваря една цяла глава от историята на родната естрада, но творчеството ѝ остава завинаги в златния фонд на културата ни.

С повече от половин век на сцената, Маргрет Николова остава в историята като един от най-продуктивните гласове на България – с над 9400 концерта и репертоар от 600 песни, предаде БНТ.

ФОКУС напомня за нейната емблематична интерпретация на "Да бъдеш жена“ по музика на Зорница Попова и текст на Блага Димитрова. Песента се превърна в истински химн. Носителка на първата голяма награда на "Златният Орфей“, Маргрет Николова често бе сравнявана с Далида заради своята харизма и отдаденост. Николова споделяше, че музиката е в кръвта ѝ по наследство, а вдъхновението си открива в големи артисти като Ив Монтан.

