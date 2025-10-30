ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Почина Иван Тенев
Журналист, художник и общественик с активна дейност в културния и обществен живот.
Роден е в София на 2 септември 1951 г. Завършва българска филология в Софийския университет и "Приложна графика“ във Висшия институт за изобразително изкуство "Николай Павлович“.
Иван Тенев започва професионалната си творческа дейност като карикатурист и художник в областта на сатиричната и приложната графика. Негови творби са публикувани във вестник "Стършел“ и всички хумористични страници на столичните издания. Участвал е в 8 национални изложби на карикатурата, над 60 международни изложения в Канада, Югославия, Белгия, Италия и Турция и е носител на 3 международни награди.
От 1975 г. е приет за член на секция "Приложна графика“ на СБХ и е постоянен участник в изложбите по приложна графика в периода до 1980 г. Автор е на 2 самостоятелни изложби на карикатура.
От 1980 г. започва работата му като автор на текстове на поп и рок песни за някои от най-известните български изпълнители в тези жанрове и като продуцент на певците Кристина Димитрова и Орлин Горанов.
Журналистическата си дейност Иван Тенев стартира като създател и радиоводещ на Агенция "Тенев“ през 1989 г. Агенцията започва творческата си дейност с независимо предаване, представящо информация за хайлайфа в обзорното неделно предаване "Хоризонт за Вас“ по програма "Хоризонт“ на Българското национално радио, спортната рубрика на БНТ "Трето полувреме“, както и с лични колони на тема хайлайф в най-тиражираните вестници, списания и фотографска агенция "Bulphoto“ – дейност, която продължава и до днес.
През 2001 г. Агенция "Тенев“ започва едночасово шоу по Националното "Дарик радио“, а от 2008 г. рубриката се завръща в БНР.
Създател и съдружник на "Ивъ & Петровъ“ – единствената по света и в България двулична фирма за бутикови текстове и PR на мащабни музикални проекти – заедно с Александър Петров.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Влак блъсна човек на жп линията при квартал "Струмско" в Благоевград
09:41 / 29.10.2025
Лек автомобил се заби в автобус в центъра на Благоевград
08:33 / 28.10.2025
Направленията станаха електронни, но джипито ни вика в кабинета – защо?
08:31 / 28.10.2025
Земна маса се свлече край Рилския манастир
11:55 / 28.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: