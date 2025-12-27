ЗАРЕЖДАНЕ...
Почина Деян Кюранов
Деян Кюранов беше известен с непокорния си дух и последователната си борба за свобода и граждански права – каузи, които остават трайна част от обществената ни памет. Неговите съмишленици го определят като човек с ясна позиция, морална твърдост и дълбока ангажираност към демократичните ценности.
Роден в София, той е доктор по философия и възпитаник на Софийския университет "Св. Климент Охридски“. Син е на изтъкнатия политолог проф. Чавдар Кюранов.
В края на 80-те години Деян Кюранов е съосновател и член на Управителния съвет на ПК "Екогласност“ (1989–1990). Участва в делегацията на Съюза на демократичните сили на Кръглата маса и е сред съоснователите на СДС. През 1990 г. напуска активната политика.
След оттеглянето си от политическия живот Кюранов посвещава работата си на неправителствения сектор, където продължава да отстоява каузите на гражданското общество, свободата и демокрацията.
Поклон пред паметта му.
