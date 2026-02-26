ЗАРЕЖДАНЕ...
Почина Асен Шопов, символ на цяла епоха в българския театър
През десетилетията на своя път той не просто създаваше театър- той го живееше с аристократично достойнство, вътрешна дисциплина и непоколебима вяра в смисъла на изкуството.
За поколения артисти и зрители Асен Шопов остана символ на цяла епоха - учител по мярка, професионализъм и нравствена висота.
От Съюз на артистите в България го определят като човек, който умееше да превръща сцената в катедрала - пространство на дух, истина и служене. Неговото присъствие остави трайна следа както в театралната общност, така и в културния живот на страната.
Асен Шопов си тръгва, но оставя след себе си мащаб, уроци и светлина, които ще продължат да вдъхновяват. Пътят му към вечните сцени е осветен от обичта и аплодисментите на поколения българи.
Асен Шопов е роден през 1933 г. в с. Брестовица. Поставил е десетки пиеси в София и страната: "Хамлет“ и "Ричард III“ на Шекспир; "Мария Стюарт“ и "Коварство и любов“ на Шилер; "Тартюф“ от Молиер; "Нора“ от Ибсен; "Щастливецът иде“ от Руси Божанов; "Тайната вечеря на дякона Левски“ от Стефан Цанев и др.
През 2012 година получава "Аскеер“ за цялостно творчество, а през 2022 година – "Икар“ за цялостно творчество.
Поклон пред светлата му памет!
