|Почетният консул на България в Невада получи най-високото отличие на МВнР
Представители на Българската общност от Калифорния и Невада, дипломати от двете страни и местни лидери се събраха в Лас Вегас, за да отбележат връзките между България и САЩ. Боб Милър беше награден с най-високото отличие на Министерството на външните работи - "Златна лаврова клонка" за приноса си към засилване сътрудничеството между двете страни.
Почетен консул на България от повече от 20 години, Милър е ключова фигура за осъществяването визитата на първия американски президент в България, Бил Клинтън, през 1999 година. Бившият американски президент изпрати поздравителен адрес на Милър в който му благодари за организирането на посещението му в България и приноса му за засилване връзките между двете страни.
Бойко Христов, генерален консул на България в Лос Анджелис, Калифорния пред БНТ: "Това събитие означава много защото това е признание за България от една страна. Разбира се, това беше вечерта на Боб Милър, но това е признание за нашата страна. Защото Боб Милър, бидейки наш почетен консул, вършейки своята работа с толкова страст, толкова ентусиазъм и отдаденост, нямаше да бъде така, ако това не беше България. Той обича България, но България го заслужава."
Кметът на Лас Вегас, Шели Бъркли и други местни лидери представиха Милър със символичен ключ на града.
След церемонията, гостите имаха възможността да се насладят и на концерт от класическа музика, изпълнен от за пръв път в Лас Вегас от изявени бъларски музиканти. Събитието беше организирано от консулството на България в Лос Анджелис.
