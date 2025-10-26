Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Почетният консул на България в Невада получи най-високото отличие на МВнР
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 22:34 / 26.10.2025Коментари (0)82
© БНТ
Бившият губернатор на Невада и почетен консул на България Боб Милър беше награден с най-високото отличие на Министерството на външните работи. Церемонията се състоя в Лас Вегас.

Представители на Българската общност от Калифорния и Невада, дипломати от двете страни и местни лидери се събраха в Лас Вегас, за да отбележат връзките между България и САЩ. Боб Милър беше награден с най-високото отличие на Министерството на външните работи - "Златна лаврова клонка" за приноса си към засилване сътрудничеството между двете страни.

Почетен консул на България от повече от 20 години, Милър е ключова фигура за осъществяването визитата на първия американски президент в България, Бил Клинтън, през 1999 година. Бившият американски президент изпрати поздравителен адрес на Милър в който му благодари за организирането на посещението му в България и приноса му за засилване връзките между двете страни.

Бойко Христов, генерален консул на България в Лос Анджелис, Калифорния пред БНТ: "Това събитие означава много защото това е признание за България от една страна. Разбира се, това беше вечерта на Боб Милър, но това е признание за нашата страна. Защото Боб Милър, бидейки наш почетен консул, вършейки своята работа с толкова страст, толкова ентусиазъм и отдаденост, нямаше да бъде така, ако това не беше България. Той обича България, но България го заслужава."

Кметът на Лас Вегас, Шели Бъркли и други местни лидери представиха Милър със символичен ключ на града.

След церемонията, гостите имаха възможността да се насладят и на концерт от класическа музика, изпълнен от за пръв път в Лас Вегас от изявени бъларски музиканти. Събитието беше организирано от консулството на България в Лос Анджелис.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голям удар на МВР: Над 6 150 000 къса контрабандни цигари са задържани на ГКПП "Капитан Андреево"
Голям удар на МВР: Над 6 150 000 къса контрабандни цигари са задържани на ГКПП "Капитан Андреево"
11:49 / 25.10.2025
Книга вместо цвете: Нова инициатива на Община Благоевград, посветена на Деня на народните будители
Книга вместо цвете: Нова инициатива на Община Благоевград, посветена на Деня на народните будители
09:09 / 25.10.2025
Биков: ДАНС трябва да провери дали няма да се появи неизвестна фирма, която да се окаже новият собственик на "Лукойл"
Биков: ДАНС трябва да провери дали няма да се появи неизвестна фирма, която да се окаже новият собственик на "Лукойл"
10:41 / 26.10.2025
Театърът се завръща към "Януари" от Йордан Радичков с премиера през 2026 г. в Благоевград
Театърът се завръща към "Януари" от Йордан Радичков с премиера през 2026 г. в Благоевград
10:14 / 26.10.2025
След случая в "Дианабад": Актьорът Росен Белов е отстранен от детска театрална школа
След случая в "Дианабад": Актьорът Росен Белов е отстранен от детска театрална школа
13:52 / 25.10.2025
"Отсъствие без бележка": Над 100 депутати пропуснали заседания през септември
"Отсъствие без бележка": Над 100 депутати пропуснали заседания през септември
10:00 / 25.10.2025
Борисов: Ако този месец не се стигне до деескалация между Русия и Европа, войната ще ни почука на вратата!
Борисов: Ако този месец не се стигне до деескалация между Русия и Европа, войната ще ни почука на вратата!
10:40 / 25.10.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Разпадането на правителството “Желязков”
Земетресения в България
Нападнаха с чук прокурор Иво Илиев
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: