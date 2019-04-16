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Ïî âåëèêäåíñêèòå ïðàçíèöè ùå èçÿäåì îêîëî 30 ìëí. ÿéöà
Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 10:49 / 16.04.2019Êîìåíòàðè (1)42
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Ïî îêîëî 30 ìëí. ÿéöà ñå êîíñóìèðàò ñðåäíî ïî âåëèêäåíñêèòå ïðàçíèöè â Áúëãàðèÿ, ñúîáùè çà "Ìîíèòîð“ ïðîô. Äèìèòúð Áåëîðå÷êîâ, ïðåäñåäàòåë íà Ñúþçà íà ïòèöåâúäèòå â Áúëãàðèÿ.

Ñïîðåä íåãî íÿìà èíäèêàöèè çà ïîñêúïâàíå íà ÿéöàòà ïðåäè Âúçêðåñåíèå. "Áúëãàðñêèòå ïðîèçâîäèòåëè ñà ïîäãîòâåíè è èçêàðâàò íà ïàçàðà äîñòàòú÷íè êîëè÷åñòâà“, ïîÿñíè òîé. Ïî äóìèòå ìó êîíñóìàöèÿòà ïî ïðàçíèöèòå ñëåä Öâåòíèöà îò îêîëî 30 ìëí. ÿéöà ñå ïîêðèâà îò ïðîèçâîäñòâîòî â áúëãàðñêèòå ïòèöåôåðìè çà íå ïîâå÷å îò ñåäìèöà.

Íÿìà îïàñíîñò îò äåôèöèò, äàæå ùå èìà è çà èçíîñ, êàòåãîðè÷åí å ïðîôåñîðúò. "Ïàðòèäèòå ñà ñïàçàðåíè îò öÿë ìåñåö íàçàä è öåíèòå ñà ðàâíîìåðíè è íÿìà èçãëåäè çà ïîêà÷âàíå íà öåíèòå îò ñòðàíà íà ïðîèçâîäèòåëèòå“, óòî÷íè òîé.

Ïðåäñåäàòåëÿò íà Ñúþçà íà ïòèöåâúäèòå â Áúëãàðèÿ ïîÿñíè, ÷å íà ãîäèíà ó íàñ ñå êîíñóìèðàò ïî îêîëî 160 ÿéöà íà ãëàâà îò íàñåëåíèåòî, êàòî â òàçè öèôðà íå ñå âêëþ÷âàò ÿé÷íèÿò ïðàõ, êîéòî ñå èçïîëçâà îñíîâíî çà ïðîèçâîäñòâîòî íà êîçóíàöè, ñëàäêèøè è äðóãè õðàíèòåëíè ïðîäóêòè. Ó íàñ îò òîçè ïðîäóêò ãîäèøíî ñå ïðîèçâåæäàò 500-600 òîíà, êàòî çà 1 êã ÿé÷åí ïðàõ ñà íåîáõîäèìè êúì 100 ÿéöà.

Íà âúïðîñ äàëè èìà ðèñêîâå, àêî ÿéöàòà ñå êóïÿò ïî-ðàíî ïðåäè Âåëèêäåí, ïðîô. Áåëîðå÷êîâ îáÿñíè, ÷å òðàéíîñòòà ñëåä ñíàñÿíåòî èì å 28 äíè è òî ñúõðàíÿâàíè íà ñòàéíà òåìïåðàòóðà äî 18 ãðàäóñà. "Â õëàäèëíèê èçäúðæàò ïîâå÷å, íî ñïîðåä èçèñêâàíèÿòà ÿéöàòà íå å íåîáõîäèìî äà ñå ñúõðàíÿâàò íà ñòóäåíî“, äîáàâè òîé.

Ïî äàííè íà Ñúþçà íà ïòèöåâúäèòå â Áúëãàðèÿ ðîäíèòå ïðîèçâîäèòåëè íà ÿéöà ïðîäàâàò ÷àñò îò ïðîäóêöèÿòà ñè çàä ãðàíèöà. Ïðåç ìèíàëàòà ãîäèíà ñà èçíåñåíè îêîëî 170 ìëí. ÿéöà, êàòî äîñòàâêèòå çà êîíñóìàöèÿ ñà áèëè îñíîâíî çà ñúñåäíèòå ñòðàíè Ãúðöèÿ è Ðóìúíèÿ, à çà ïðåðàáîòêà â ÿé÷åí ïðàõ - â Õîëàíäèÿ.

Ïðåç ìèíàëàòà ñåäìèöà íà åäðî ÿéöàòà ïîñêúïíàõà ñ 5,3% è ñðåäíàòà èì öåíà äîñòèãíà 0.20 ëâ./áð., ñî÷àò äàííè îò áþëåòèíà íà Äúðæàâíàòà êîìèñèÿ ïî ñòîêîâèòå áîðñè è òúðæèùàòà (ÄÊÑÁÒ).









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danka74
v moito sarce nikoi ne sprq,pusnah te teb,vqrvai v tova!mnogo ranih i s mnogo igrah,no kakto s teb s nikoi ne bqh!
ïðåäè 4 ÷. è 2 ìèí.
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