Въпреки че политическите дебати в страната заглъхнаха, българите се чувстват по-несигурни от всякога. Новият индекс на общественото напрежение достигна високата стойност от 6,88, подхранван от ежедневния сблъсък с растящите цени в магазините. Това показват данните от проучване на Центъра за анализ и кризисни комуникации и агенция "Мяра".

За жителите на Благоевградска област, които често пътуват по основните пътни артерии, темата за пътната безопасност и инциденти като този на "Петрохан" остава водещ фактор за лична тревожност и чувство за липса на контрол над рисковете.

Общи характеристики, държавност и среда

По общите показатели, включени в изчислението на индекса на обществено напрежение, е налице неголям ръст на инфлацията. В същото време обаче възприятието за повишението на цените, което се отчита в частта с благосъстоянието и доверието, има потенциала да генерира повече тревожност.

Индексът на корупцията, по данни и информация на международни организации, остава висок, което оказва влияние върху напрежението. Броят и мащабът на катаклизмите и бедствията за отчетения период не е голям, и това от своя страна поддържа стойностите на индекса на посочените нива. Престъпленията от общ характер на глава от населението - като брой, не като значимост - също не показват голяма динамика.

Благосъстояние и доверие

Главният фактор за нарастване на общественото напрежение очевидно е ценовият ръст. Именно показателят, свързан с очакването за повишение на цените, продължава да расте на фона на предходните тримесечия.

Разбира се, влияние оказва и традиционната предизборна обществена напрегнатост, която се характеризира с ниски нива на позитивно отношение в повечето институции. През част от разглеждания период страната ни се намира в кампания и в тези условия доверието в правителството леко се увеличава, а доверието в останалите разглеждани институции не отбелязва почти никаква промяна.

Публичност

Наблюдава се сериозен ръст на дела на негативните публикации спрямо позитивните в медиите и в социалните мрежи, вижда се също и повишено използване на тези канали през разглеждания период. Основната причина за първото, установено по ключови думи, е трагедията "Петрохан“, която видимо е повлияла съществено върху тревожността на населението. При това независимо от отношението към случая, разделил обществото ни на две, напрежението е високо и при двете групи.

Причините за по-големия брой достигната аудитория са както въпросният случай, така и темата за цените, предизборната кампания и появата на нов политически играч. Броят на регистрираните протести за периода е по-малък, броят на участниците в тях също, но отразяванията и споделянията са доста сериозни като брой и като интензитет.

За стойностите на Индекса на обществено напрежение

Индексът приема стойности от 0 до 10, като скалата е следната:

· От 0 до 3,99 – нисък индекс, напълно контролирани рискове

· От 4 до 5,99 – среден индекс, добре контролирани рискове

· От 6 до 7,99 – висок индекс, трудно контролирани рискове

· От 8 до 10 – много висок индекс, почти неуправляема ситуация