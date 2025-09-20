По-малко ориз от българските ниви тази година

© Липсата на вода доведе до по-малко производство на ориз тази година. Затова от Асоциацията на оризопроизводителите настояват да бъде създадено Министерство на водните ресурси и на поливното земеделие.



Производителите отчитат, че сезон 2025 е преминал с много оскъдно използване на вода.



"Беше една от поредните много тежки години. Водата за напояване не беше достатъчна. А отглеждането на ориз изисква гарантирани обеми вода. Тази година намалихме с 20% засетите площи, догодина ще ги намалим с още 20. Ще станем зависими от внос", заяви Георги Видолов, председател на Българска оризова асоциация.



"Според мен създаване на Министерство за управление на водния ресурс и напояването е следваща крачка, ако искаме да бъдем добре организирани, да управляваме този почти изчерпан природен ресурс", каза Видолов пред NOVA.