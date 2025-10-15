ЗАРЕЖДАНЕ...
|По-малко мазнини, захар и сол в училищния стол, наредбата за здравословно хранене на учениците вече е в сила
Нрадеба № Н-3 от 3 октомври 2025 г. важи и при предлагане на храни и напитки в бюфети и автомати за закуски и напитки на територията на училищата.
Изискванията на тази наредба се прилагат и в случаите, когато организираното
хранене в ученически столове се извършва чрез доставка на храна от обекти за производство на храни, извършващи кетъринг услуги.
Здравословното хранене на учениците се постига чрез:
1. прием на пълноценна и разнообразна храна;
2. достатъчен прием на зеленчуци и плодове;
3. достатъчен прием на мляко, млечни продукти и други богати на белтък храни;
4. увеличаване консумацията на пълнозърнести храни;
5. ограничаване приема на мазнини, захар и сол;
6. прием на достатъчно течности.
