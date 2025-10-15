Новини
По-малко мазнини, захар и сол в училищния стол, наредбата за здравословно хранене на учениците вече е в сила
Наредбата за здравословно хранене на учениците беше публикувана в Държавен вестник. С тази наредба се уреждат изискванията за осигуряване на здравословно хранене на учениците организирано в ученически столове на територията на училища, общежития, бази за спорт, отдих и туризъм на ученици, центрове за подкрепа на личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа.

Нрадеба № Н-3 от 3 октомври 2025 г. важи и  при предлагане на храни и напитки в бюфети и автомати за закуски и напитки на територията на училищата.

Изискванията на тази наредба се прилагат и в случаите, когато организираното

хранене в ученически столове се извършва чрез доставка на храна от обекти за производство на храни, извършващи кетъринг услуги.

Здравословното хранене на учениците се постига чрез:

1. прием на пълноценна и разнообразна храна;

2. достатъчен прием на зеленчуци и плодове;

3. достатъчен прием на мляко, млечни продукти и други богати на белтък храни;

4. увеличаване консумацията на пълнозърнести храни;

5. ограничаване приема на мазнини, захар и сол;

6. прием на достатъчно течности.






