По-добре си внесете левовете в кеш по картовите сметки до 01.01.2026 г. 
Автор: Вилислава Ветренска 12:25
Внасянето на левове по банкови сметки в месеците преди въвеждането на еврото ще облекчи значително процеса по обмяна, доколкото всички средства в левове по сметките ще бъдат превалутирани безплатно в евро на 1 януари 2026 г., а считано от този ден, трансакциите за безкасово плащане ще се извършват само в евро.

Това уточняват от Българската народна банка (БНБ) по повод официалното влизане на еврото в България.

Българската народна банка ще обменя левове в евро безплатно, в неограничено количество и без ограничение във времето. Банките и "Български пощи“ ЕАД ще обменят безплатно от 1 януари 2026 г. до 30 юни 2026 г.

Още по темата: общо новини по темата: 1498
11.09.2025 Байкушев: Приемането на еврото е втората изключително важна стъпка след влизането ни в Шенген
11.09.2025 Премиерът Росен Желязков: Системите в страната са подготвени за въвеждане на еврото
11.09.2025 Министърът на електронното управление: Хората ще усетят промяната чрез по-удобни електронни услуги
11.09.2025 Желязков от Благоевград: Полемиката около въвеждането на еврото и членството на България в еврозоната е по-скоро политически, а не икономически и не социален въпрос
11.09.2025 Министър Кирилов: България е напълно подготвена за въвеждане на еврото в здравния сектор
11.09.2025 Пламен Димитров прогнозира кога средната заплата у нас ще достигне 3300
евро
предишна страница [ 1/250 ] следващата страница






Светлинно шоу, със 100 дрона в небето, закрива информационната среща за въвеждане на еврото в Благоевград
Светлинно шоу, със 100 дрона в небето, закрива информационната среща за въвеждане на еврото в Благоевград
16:48 / 10.09.2025
Влак прегази човек в благоевградския квартал "Струмско"
Влак прегази човек в благоевградския квартал "Струмско"
09:48 / 10.09.2025
Поредица от инциденти и проверки в Благоевградска област
Поредица от инциденти и проверки в Благоевградска област
13:18 / 09.09.2025
На 9 септември село край Невестино събира вяра и радост
На 9 септември село край Невестино събира вяра и радост
10:17 / 09.09.2025
Въженият парк "Бачиново" в Благоевград въвежда ново работно време
Въженият парк "Бачиново" в Благоевград въвежда ново работно време
14:04 / 09.09.2025
Задава се мега събитието Пирин Ултра 2025 година
Задава се мега събитието Пирин Ултра 2025 година
14:56 / 09.09.2025
Временно прекъсване на водоподаването в Банско и Гайтаниново заради ремонти
Временно прекъсване на водоподаването в Банско и Гайтаниново заради ремонти
14:00 / 09.09.2025
Световна черна хроника
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Войната в Украйна
Предметът "Добродетели и религии" в училище
