По-добре не тръгвайте през прохода "Петрохан". Пътят не е почистен, образувало се е задръстване и условията са много лоши.

Към момента там вали сняг, а преминаването е трудно, особено за автомобили, които не са подготвени за зимни условия.

Шофирайте внимателно!