Блудство с непълнолетни, партита с наркотици и порнографски материали.17 обвинения срещу д-р Хасърджиев и още трима."Повдигнати са 17 обвинения, като част от тях са осъществени в условията на съучастническа дейност. Останалите са предадени на съд с оглед осъществяването на всеки един от подсъдимите лица". Това каза наблюдаващият прокурор по делото Александра Стефанова по време на брифинг на СРП по-рано днес, предадеСофийската районна прокуратура е внесла в съда обвинителния акт срещу четиримата.И допълни: "В условията на съучастие са повдигнати обвинения свързани с осъществена принуда, реализирани действия на полово удовлетворение със сила и заплаха, извършени между лица с един и същи пол, както и държане на наркотични вещества, които са установени при извършените 4 претърсвания на един и същи апартамент".Между принудата и наркотичните вещества, които са общо шест вида е намерена връзка, а именно наркотикът GHB, известен в световен мащаб като "наркотикът на изнасилвачите"."Относно деянията, извършени самостоятелно от подсъдимите са налице пет отделни обвинения, свързани с държане, разпространение и създаване на порнографски материали. Налице е обвинение за създаване на порнографски материали, при които са използвани лица, които са под 18-годишна възраст, повдигнато е и обвинения за умишлено поставяне в опасност от заразяване с два вида венерически болести от едно от подсъдимите лица. Повдигнати са обвинение и за държани на боеприпаси без съответните разрешения, както и за боравене с огнестрелно оръжие не с оглед правилата на специалните закони", казва още Александрова.Мерките за неотклонение са били проверени от общо 16 съдебни състава по време на досъдебното производство, същите са били потвърдени до приключване на разследването. Разпитани са над 80 свидетели."По делото има многократно подавани сигнали преди образуването на настоящото дело. Многократно подавани сигнали във връзка с организиране на събития с организиране на събития на конкретния инкриминиран адрес от съседи и лица, посещавали адреса за това, че на адреса се организират партита, при които партита се употребяват наркотични вещества", коментира прокурор Георги Коджаниколов.