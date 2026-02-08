Илияна Йотова, че бави процедурата по назначаването на служебен кабинет.
"Служебният кабинет няма да реши проблемите на държавата в никакъв случай, защото по Конституция служебният кабинет има основната задача да подготви парламентарните избори. Но тук по - големият проблем, който парламентът пак сътвори, е осакатената Конституция, на която за втори или трети път трябва да се броят плодовете, а именно съставянето на този лимитиран списък на представители от няколко институции, от които президентът е длъжен да избира. И в момента Йотова е поставена в една невъзможна ситуация – да избира сред неподходящи за този пост хора, което е видно за всички", каза Плугчиева.
Плугчиева посочи, че кандидатите по т.нар. "домова книга" са посочени и избрани също от парламента.
"Много рядко или почти не чувам да се търси или да се отправят въпроси към Конституционния съд, защото осакатяването на Конституцията беше изпратено в КС и той можеше да се произнесе и да отмени този абсурд, от който страда цялата държава, но и това не се случи. И след като НС и КС не са си свършили работата, не може да се очаква президентът да носи цялата отговорност", смята бившият вицепремиер.
Според Плугчиева държавата върви в много лоша посока в икономически план.
"Голям проблем е демографската криза, а вследствие на това идва още един проблем – влошеното качество на образованието и липсата на квалифицирана работна ръка", каза тя.
Чуйте още в аудиото:
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.