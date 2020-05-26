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|Ïëîâäèâñêè ó÷èòåë ðàçïëàêà ñ "Êëåòâà" ñâîèòå ó÷åíèöè
Íèêîé íå çíàåøå, ÷å ùå ÿ èçïúëíÿ, à èñêàõ äà ãè èçïðàòÿ ñ ëè÷íî ïîñëàíèå çà æèâîòà èì. Ïîñëå ìè ïèñàõà, ÷å ñúì ãè ðàçïëàêàë è ñà ìíîãî áëàãîäàðíè. Êàçâàõà ìè:
"Ã-íå, êàê ìîæå òàêà äà íè ðàçïëà÷åòå?! Ìíîãî õóáàâî áåøå", ðàçêàçà ïðåä "Áúëãàðèÿ Äíåñ" Ìàíäàäæèåâ, êîéòî å ïðåïîäàâàòåë ïî íàðîäíî ïååíå. Ñàìèÿò òîé ïðèçíàâà, ÷å íå å î÷àêâàë äà èìà òîëêîâà ãîëÿì îòçâóê íà èçïúëíåíèåòî ìó â èíòåðíåò ïðîñòðàíñòâîòî.
Ìàíäàäæèåâ ïðèçíàâà, ÷å ïðåç ïîñëåäíèòå ìåñåöè ìó å áèëî òðóäíî ñ îíëàéí îáó÷åíèåòî. "Íàðîäíîòî ïååíå å ñïåöèôè÷íî è ïðåç ëàïòîïà ñúùî ñå ÷óâà, íî íå å êàòî íà æèâî ñ èñòèíñêè êîíòàêò. Âúïðåêè òîâà ñå ñïðàâèõìå. Î÷àêâàì ñ íåòúðïåíèå îòíîâî äà ñå âúðíåì â êëàñíèòå ñòàè ïðåç ñåïòåìâðè, çàùîòî îíëàéí îáó÷åíèåòî ñå îêàçà è ìíîãî èçìîðèòåëíî çà ìåí è ó÷åíèöèòå", äîáàâè èçïúëíèòåëÿò, êîéòî îò ãîäèíè å ÷àñò îò ìóçèêàëíà êîìïàíèÿ "Ïàéíåð". Êàòî ìëàäåæ òîé ó÷è â ïîïóëÿðíîòî Ñðåäíî ìóçèêàëíî ó÷èëèùå â ðîäîïñêîòî ñåëî Øèðîêà ëúêà - ñïåöèàëíîñò "Íàðîäíî ïååíå".
Âïîñëåäñòâèå ñå äèïëîìèðà â Àêàäåìèÿòà çà ìóçèêàëíî, òàíöîâî è èçîáðàçèòåëíî èçêóñòâî â Ïëîâäèâ ïî ñïåöèàëíîñòòà "Èçïúëíèòåëñêî èçêóñòâî" ñ ïðîôèë íàðîäíî ïååíå. "Â ó÷èëèùåòî íà æèâîòà íÿìà âàêàíöèÿ, áúäåòå ñèëíè, óâåðåíè è îòãîâîðíè!", îòïðàâè ñâîÿ çàâåò Ìàíäàäæèåâ êúì çðåëîñòíèöèòå îò 12 Á êëàñ. "Íèêîé íå ñè ïðåäñòàâÿøå òîçè äåí òàêà. Íî çàåäíî íàó÷èõìå íàé-öåííîòî - äà ñå ðàäâàìå íà âñåêè ñïîäåëåí ìèã", çàÿâè íà ñâîé ðåä äèðåêòîðêàòà íà "Ñâ. ñâ. Êèðèë è Ìåòîäèé" Òàíÿ Íèêîëîâà.
"Êëåòâà" å ñðåä íàé-èçâåñòíèòå è ïîïóëÿðíè ïåñíè íà "Ùóðöèòå". Íåèí àâòîð å Êèðèë Ìàðè÷êîâ. Ïúðâîòî é èçïúëíåíèå å âúâ ôèëìà "Â÷åðà" ïðåç 1988 ãîäèíà, â ñöåíàòà, â êîÿòî ó÷åíèöèòå ïðàâÿò êúðâàâà êëåòâà äà îñòàíàò ïðèÿòåëè è ïîáðàòèìè çà öÿë æèâîò. Ïðåç 1996 ãîäèíà ïåñåíòà å ïðåçàïèñàíà è èçäàäåíà â àëáóìà íà Êèðèë Ìàðè÷êîâ "Çîäèÿ Ùóðåö" è â íÿêîëêî êîìïèëàöèè îò ãðóïàòà "Ùóðöèòå". Ïðåç 2008 ãîäèíà áðèòàíñêàòà èíäè-ïîï ãðóïà "Ëåéäèòðîí" èçäàâà âåðñèÿ íà òàçè ïåñåí â àëáóìà ñè Velocifero.
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Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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