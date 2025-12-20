Сподели close
60-годишен пловдивчанин е загинал при инцидент край връх Вихрен в Пирин планина, научи ФОКУС.

Инцидентът е станал при Джамджиеви скали тази сутрин. Мъжът е паднал.

Протича операция по сваляне на тялото.

Очаквайте подробности!