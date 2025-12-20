ЗАРЕЖДАНЕ...
Пловдивчанин загина край връх Вихрен
Инцидентът е станал при Джамджиеви скали тази сутрин. Мъжът е паднал.
Протича операция по сваляне на тялото.
Очаквайте подробности!
