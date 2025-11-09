Плевнелиев за санкциите на САЩ срещу "Лукойл": Каквото и да се направи в посока национализация, това ще взриви бизнес средата у нас

© bTV Това, което трябва да направим, е това, което германците направиха - нищо повече, но и нищо по-малко от това. Германците го направиха преди три години по един много умен начин, работи, проблем няма. Това заяви президентът от 2012-2017 г. Росен Плевнелиев в ефира на bTV по повод санкциите на САЩ срещу "Лукойл".



И обясни за Германия: "Там въведоха особен управител. Този особен управител законно, но и по принципите на отговорното и прозрачно управление на търговско дружество, взимаше своите решения, съгласуваше ги с американската страна, за да няма санкции, съгласуваше ги и с европейската комисия, която трябва да е наясно, и да ни бъде важен гръб в трудната ситуация, и ги съгласуваше и с руската страна, за да няма след това милиардни дела".



Относно разполагането с активите на рафинерията







"Това може би ще се окаже тежка грешка на българското правителство. Каквото и да направят в посока национализация, това ще взриви бизнес средата в България - в никакъв случай. Ако обаче тръгнат да продават активите на "Лукойл" България, това трябва единствено да стане със съгласието на "Лукойл", иначе ни грузят тежки милиардни санкции и руснаците ще бъдат големите печеливши", коментира Плевнелиев по повод приетите промени от парламента, с които се разширяват правомощията на особения управител в "Лукойл" и му се дава право да продава активите на компанията.



"Ако българската държава допусне грешката да национализира или да я продаде, без да се съгласува и вземе разрешението на "Лукойл", "Лукойл" ще ни осъди за огромни пари поне в 10 международни институции, които считам, че ще отсъдят в тяхна полза. Трябва да бъдем много внимателни", призова президентът.



"Пълна прозрачност - към американската страна. Българското външно министерство буквално трябва да спи там, но и към руската страна. Тя трябва да знае особения управител какви действия ще предприема. И към Европейската комисия, за да може тя да бъде нашия адвокат в този труден момент, да не стигнем до нещо, за което станахме свидетели с договора "Боташ", където българската държава беше задгробена по един непрозрачен начин на Коледа за няколко милиарда", добави още Плевнелиев.



"Говореше се, че турската страна има огромен интерес към покупката на тази рафинерия. В продължение на години имаше оферти, събираха се от собствениците на "Лукойл". Турция играе важна роля, има добри отношения с администрацията на Тръмп, и би могло да стане така, че една турска оферта към "Лукойл", подкрепена от Белия дом, да има своята тежест", коментира Плевнелиев.



Според него преговорите ще се водят далеч от София.