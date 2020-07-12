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|Ïëåâíåëèåâ ïîñúâåòâà Ðàäåâ
“Òîâà, êîåòî ñå ñëó÷âà, ñìå ãî âèæäàëè è ïðåäè - ãðàæäàíè ïðîòåñòèðàò, äîêîëêîòî òîâà ñå ñëó÷âà ïî åäèí äåìîêðàòè÷åí íà÷èí, íå å ïðîáëåì. Â ïðîòåñòèòå ó÷àñòâàò è ïîëèòèöè - òîâà ñúùî å íîðìàëíî. Ïðîâîêàòîðè ñúùî ñìå âèæäàëè, ïîëèöèÿòà òðÿáâà äà äåéñòâà. Ãîëåìèÿò ïðîáëåì å â äåéñòâèÿòà íà ïðåçèäåíòà Ðàäåâ. Òîé êàçà â îáðúùåíèåòî ñè: "Âñÿêî óïîðñòâî óâåëè÷àâà ðèñêà îò õàîñ". È çàòîâà íåêà ïîñî÷èì ÷îâåêà, êîéòî òúðñè õàîñà äíåñ â äúðæàâàòà è òîâà å ïðåçèäåíòúò Ðàäåâ. Íåêà ïîñî÷èì ïîëèòèêà, êîéòî òúðñè êîíôðîíòàöèÿòà, ðàçìàõâàéêè þìðóöè ïðåä ïðåçèäåíòñòâîòî è òîâà å ïðåçèäåíòúò Ðàäåâ. Èìàì ñâîåòî îáÿñíåíèå çà íåãîâèòå äåéñòâèÿ, êîèòî ñà èçêëþ÷èòåëíî äåñòðóêòèâíè è îïàñíè. Çàùîòî äúðæàâíèÿò ãëàâà òðÿáâà äà òúðñè ñúãëàñèå è ïîìèðåíèå â îáùåñòâîòî, à íå õàîñ. Òðÿáâà äà òúðñè äèàëîã, äîêàòî Ðàäåâ òúðñè êîíôðîíòàöèÿòà", êîìåíòèðà Ïëåâíåëèåâ ïðåä êàìåðàòà íà Íîâà òåëåâèçèÿ.
“Î÷àêâàì, ÷å òîé ùå ïðîäúëæè ñ êîíôðîíòàöèîííèòå ñè äåéñòâèÿòà ïî âñè÷êè ôðîíòîâå êîëêîòî ìîæå ïîâå÷å, çàùîòî òîâà ìó èçíàñÿ. À çàùî òîâà å òàêà? Âå÷å ñè äàâàìå ñìåòêà - èçìèíàõà ÷åòèðè ãîäèíè îò òîçè ìàíäàò è ìàíäàòúò íà ïðåçèäåíòà Ðàäåâ ùå îñòàíå â èñòîðèÿòà êàòî ïúðâèÿò èçöÿëî ïðîâàëåí ìàíäàò íà äúðæàâåí ãëàâà â Áúëãàðèÿ. Íèêàêâè ïðèîðèòåòè, íèêàêâà àíãàæèðàíîñò êúì ðàçëè÷íè êàóçè, íèêàêâà âúíøíà è âúòðåøíà ïîëèòè÷åñêà äåéíîñò. Íèêàêâè ðåçóëòàòè. Óïðàâëåíèåòî ìó áåøå ñàìî îáùè ïðèêàçêè, ïëþåíå ïî èíñòèòóöèèòå, ïàðëàìåíòà, ïðàâèòåëñòâîòî è ïî Áúëãàðèÿ. Ðàäåâ ðàçáèðà òîâà, óìåí å è âèæäà, ÷å ìàíäàòúò ìó å êúì êðàÿ ñè è íÿìà êàêâî äà îò÷åòå. Èìåííî çàðàäè òîâà òîé ùå çàëîæè âñè÷êî îòòóê íàòàòúê â îñòàâàùèòå äî èçáîðè ìåñåöè, çà äà òúðñè êîíôðîíòàöèÿòà. Òîâà å íåãîâàòà ïîñëåäíà êàðòà - áèòêàòà è òîé ùå ÿ âîäè ïî âñè÷êè âúçìîæíè ôðîíòîâå", ïîÿñíè Ðîñåí Ïëåâíåëèåâ è ïîñî÷è, ÷å êîéòî íÿìà êàóçà, èìà íóæäà îò âîéíà.
Ïëåâíåëèåâ ïîñúâåòâà Ðàäåâ, ñëåä êàòî ãîâîðè çà âúðõîâåíñòâîòî íà çàêîíà, äà çíàå, ÷å òî ñå êðåïè íà èíñòèòóöèè è ïðàâèëà.
"Ðóìåí Ðàäåâ íå å ïúðâèÿò, êîéòî å ïðîâåðÿâàí îò ïðîêóðàòóðàòà. Àç áÿõ 2 ãîäèíè ïîäëîæåí íà òåæêè ïðîâåðêè. Ïðåçèäåíòúò Ïúðâàíîâ ñúùî. Äåéñòâèÿòà íà Ðàäåâ íè ïîäñêàçâàò, ÷å êðèå íåùî. Òîé îòêàçâà äà ñúäåéñòâà íà ïðîêóðàòóðàòà, à òúðñè îñòàâêè. Íèòî åäèí äðóã äúðæàâåí ãëàâà, íå å äåéñòâàë òàêà. Òîé å çàãúðáèë âñè÷êè ïðàâèëà íà äåìîêðàòè÷íàòà äúðæàâíîñò" ïîÿñíè ïðåçèäåíòúò íà Áúëãàðèÿ (2012 – 2017).
"Íåêà èíñòèòóöèèòå ñå çàíèìàâàò ñ ïî-ñìèñëåíè êàóçè, îòêîëêîòî äà âîäÿò áåçñìèñëåíà áèòêà. Ïðîãíîçèðàì, ÷å íÿìà äà èìà ïðåäñðî÷íè ïàðëàìåíòàðíè èçáîðè", çàêëþ÷è Ïëåâíåëèåâ.
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