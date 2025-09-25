ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пленумът на ВАС отклони предложението на Съдийската колегия на ВСС да определи нов изпълняващ функциите председател на ВАС
Пленумът на ВАС беше свикан в изпълнение на решение по т. 35 от Протокол № 23 на заседание на Съдийската колегия на ВСС, проведено на 15.07.2025 година, с което се сезира Пленума на Върховния административен да предложи изпълняващ функциите председател на съда.
Разпоредбата на чл.119, ал.2 от ЗСВ определя правомощията на Пленума на Върховния административен съд, а именно: изслушва кандидатите за председател на съда и може да изразява становище за кандидатурите. По Закона за съдебната власт Пленумът на Върховния административен съд няма правомощие да посочва и.ф. административен ръководител, той може да издига само кандидатури, но при вече открита процедура за избор на административен ръководител, а такава към настоящия момент няма открита. В правомощията на Висшия съдебен съвет е да определи изпълняващия функциите председател на съда.
Приложението на разпоредбата на чл.173, ал.15 от Закона за съдебната власт, е в изключителна компетентност на правоприлагащия орган, а именно – Съдийска колегия на Висшия съдебен съвет.
