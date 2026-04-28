Много адреналин, скорост и планинска мощ белязаха днешната зрелищна надпревара с моторни шейни в курортен комплекс Мальовица. 25 участници от различни краища на България премериха сили в едно от най-вълнуващите зимни събития у нас. Районът на Меча поляна се превърна в арена на скоростта, където зрители и състезатели споделиха емоцията от първото по рода си събитие в България, организирано сред уникалната природа на Рила.

Първото място в категория атмосферни грабна Елиян Янков Каймаканов, следван от Николай Димитров Георгиев и Радослав Янков Попов.

В клас турбо първи се класира Антъни Юри Йовев, следван от Георги Валериев Владимиров и Захари Велчев

За най атрактивен участник приз получи Николай Ангелов

Освен спортен дух и силни емоции, събитието носи и важна кауза. Инициативата е посветена на Фондация "Даная“, която работи за по-добро детско здравеопазване. Събраните средства в размер на 1000 евро ще бъдат дарени в подкрепа на дейността на фондацията. От комплекс Мальовица заявиха, че партньорството с Фондация "Даная“ ще продължи и в бъдещи проекти, защото децата заслужават най-добрата грижа и подкрепа.

С това събитие Мальовица продължава да обновява и развива своя спортен календар, превръщайки се във все по-предпочитана дестинация за спорт, приключения и незабравими преживявания сред природата.

Важно е да се отбележи, че наред с активния туризъм и спортните събития, тишината, чистият въздух и климатолечението остават сред най-ценните предимства на курорта.