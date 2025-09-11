Пламен Димитров прогнозира кога средната заплата у нас ще достигне 3300 евро

© Председателят на КНСБ Пламен Димитров отново напомни, че минималната работна заплата от началото на 2026 г. ще бъде 620 евро или 1213 лева – "независимо дали му харесва на някой, или не“.



По думите му, ако след влизането на България в еврозоната за 10 години се постигне подобен ръст като в Латвия, Литва и Естония, средната заплата у нас, която е около 1250 евро, би трябвало да достигне 3200 – 3300 евро. Той каза още, че данните досега показват ясно, че заплатите растат по-бързо след влизането на една държава в еврозоната, отколкото преди това, а инфлацията се повишава по-бавно.



"Това са данни, които са обективни. Дали ще се повторят в България, е трудно да кажа. Ние искаме заплатите ежегодно да растат с минимум между 10 и 15 процента", каза Димитров.