Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Пламен Димитров, КНСБ: Определянето на заплати чрез закони ще ни доведе до лош край
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 21:08Коментари (0)0
© Bulgaria ON AIR
След като КНСБ и КТ "Подкрепа" отмениха планирания си за 31 октомври протест, президентът на КНСБ Пламен Димитров коментира причините за решението и позицията на синдикатите по въпроса за минималната работна заплата и предстоящия държавен бюджет.

Минималната заплата и сблъсъкът с властта

"Това, което говорим и предлагаме, има своята логика и аргументи. Там би трябвало да се водят съдържателни разговори, а не да се правят квалификации, заклинания и с някакви епитети да се опитва някой да обяснява живота около себе си. Споровете с работодателите по повод на минималната работна заплата са нормални. Но от друга страна, законодателството, хубаво или лошо, предполага минималната работна заплата да стане 620 евро. Това, което беше предложено, беше по-скоро извън закона или на ръба на закона", заяви Димитров.

Отговорът на управляващите, че средствата не достигат, според него, е несъстоятелен.

Разликата от 15 евро на човек се равнява на около 100-120 милиона лева в рамките на над 100-милиарден бюджет, което не може да бъде оправдание.

"Основното беше, може би, да се развърже съотношението на минималната заплата към средната. Това беше по-важното и по-големият проблем е всъщност как се развързва от средната. И ако ще се развързва, какво става с нея по-нататък. За нас е изключително погрешен подход заплатите да се определят чрез закон, а не чрез договаряне", каза още Димитров пред Bulgaria ON AIR.

"Политиците си купуват спокойствие"

Лидерът на КНСБ е убеден, че всяко правителство в крайна сметка се опитва да си купи време и обществено спокойствие чрез повишения в отделни сектори - без системен подход и без визия за устойчив растеж.

Така се поражда лавина от очаквания – веднъж увеличени заплатите в здравеопазването или образованието, идват искания и от други сфери, които също се чувстват ощетени.

"Политиците си избраха преди две години да вдигат заплати чрез закони, което ще ни доведе до лош край. Балансът се постига, когато нямаш автоматични механизми, а имаш договорно начало – когато седнеш на масата с работника и работодателя и стигнеш до договорен, възможен подход за ръст на доходите, така че цените да бъдат покрити, но и финансирани от икономиката и бюджета", коментира Димитров.

Президентът на КНСБ предупреждава, че този процес няма да има край и може да предизвика нова вълна на инфлация.

Той определя държавния бюджет за 2025 г. като "един от най-тежките за последните 15 години".

Според него управляващите не желаят да водят реален дебат за приходите и разходите и търсят най-лесното решение, което невинаги е най-правилното.

Още по темата: общо новини по темата: 117
30.10.2025 »
30.10.2025 »
30.10.2025 »
30.10.2025 »
30.10.2025 »
29.10.2025 »
предишна страница [ 1/20 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Цветомир Николов: Не мисля, че се прави качествена оценка колко сериозно е положението с "Лукойл Нефтохим Бургас"
Цветомир Николов: Не мисля, че се прави качествена оценка колко сериозно е положението с "Лукойл Нефтохим Бургас"
08:21 / 28.10.2025
Влак блъсна човек на жп линията при квартал "Струмско" в Благоевград
Влак блъсна човек на жп линията при квартал "Струмско" в Благоевград
09:41 / 29.10.2025
Лек автомобил се заби в автобус в центъра на Благоевград
Лек автомобил се заби в автобус в центъра на Благоевград
08:33 / 28.10.2025
Покрай казуса със заплатите във ВСС, стана ясно колко взимат депутатите, президентът, шефовете на службите и магистратите – вижте ги
Покрай казуса със заплатите във ВСС, стана ясно колко взимат депутатите, президентът, шефовете на службите и магистратите – вижте ги
12:17 / 28.10.2025
Собственици на заведения в Банско притеснени заради еврото: Решихме напитките, сервирани около полунощ, да бъдат за сметка на заведението, за да избегнем неудобства
Собственици на заведения в Банско притеснени заради еврото: Решихме напитките, сервирани около полунощ, да бъдат за сметка на заведението, за да избегнем неудобства
09:40 / 29.10.2025
Земна маса се свлече край Рилския манастир
Земна маса се свлече край Рилския манастир
11:55 / 28.10.2025
Направленията станаха електронни, но джипито ни вика в кабинета – защо?
Направленията станаха електронни, но джипито ни вика в кабинета – защо?
08:31 / 28.10.2025
Актуални теми
Отношенията София-Скопие
България в еврозоната
Проблем с недостига и износа на лекарства
Денят на народните будители
Туризъм
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: