ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Пламен Димитров, КНСБ: Определянето на заплати чрез закони ще ни доведе до лош край
Минималната заплата и сблъсъкът с властта
"Това, което говорим и предлагаме, има своята логика и аргументи. Там би трябвало да се водят съдържателни разговори, а не да се правят квалификации, заклинания и с някакви епитети да се опитва някой да обяснява живота около себе си. Споровете с работодателите по повод на минималната работна заплата са нормални. Но от друга страна, законодателството, хубаво или лошо, предполага минималната работна заплата да стане 620 евро. Това, което беше предложено, беше по-скоро извън закона или на ръба на закона", заяви Димитров.
Отговорът на управляващите, че средствата не достигат, според него, е несъстоятелен.
Разликата от 15 евро на човек се равнява на около 100-120 милиона лева в рамките на над 100-милиарден бюджет, което не може да бъде оправдание.
"Основното беше, може би, да се развърже съотношението на минималната заплата към средната. Това беше по-важното и по-големият проблем е всъщност как се развързва от средната. И ако ще се развързва, какво става с нея по-нататък. За нас е изключително погрешен подход заплатите да се определят чрез закон, а не чрез договаряне", каза още Димитров пред Bulgaria ON AIR.
"Политиците си купуват спокойствие"
Лидерът на КНСБ е убеден, че всяко правителство в крайна сметка се опитва да си купи време и обществено спокойствие чрез повишения в отделни сектори - без системен подход и без визия за устойчив растеж.
Така се поражда лавина от очаквания – веднъж увеличени заплатите в здравеопазването или образованието, идват искания и от други сфери, които също се чувстват ощетени.
"Политиците си избраха преди две години да вдигат заплати чрез закони, което ще ни доведе до лош край. Балансът се постига, когато нямаш автоматични механизми, а имаш договорно начало – когато седнеш на масата с работника и работодателя и стигнеш до договорен, възможен подход за ръст на доходите, така че цените да бъдат покрити, но и финансирани от икономиката и бюджета", коментира Димитров.
Президентът на КНСБ предупреждава, че този процес няма да има край и може да предизвика нова вълна на инфлация.
Той определя държавния бюджет за 2025 г. като "един от най-тежките за последните 15 години".
Според него управляващите не желаят да водят реален дебат за приходите и разходите и търсят най-лесното решение, което невинаги е най-правилното.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 117
|предишна страница [ 1/20 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Влак блъсна човек на жп линията при квартал "Струмско" в Благоевград
09:41 / 29.10.2025
Лек автомобил се заби в автобус в центъра на Благоевград
08:33 / 28.10.2025
Земна маса се свлече край Рилския манастир
11:55 / 28.10.2025
Направленията станаха електронни, но джипито ни вика в кабинета – защо?
08:31 / 28.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: