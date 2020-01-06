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Пиян шофьор си спретна гонка с полицията, пострада патрулка
Автор: Иван Сотиров 10:44 / 06.01.2020Коментари (2)81
© Burgas24.bg
Илюстративна снимка
Истински екшън се е разиграл в събота около 23.50 часа на бул. "Захари Стоянов" в Бургас, съобщиха от полицията.  Служители от Четвърто Районно управление – Бургас подали сигнал със стоп-палка за спиране на лек автомобил "Мерцедес Е 200", с бургаска регистрация, чийто водач не се съобразил с полицейското разпореждане, а рязко увеличил скоростта си, насочвайки се в посока ул. "Ал. Г. Коджакафалията". След кратко преследване полицейските служители спрели автомобила, но при спирането, водачът на мерцедеса излязъл от автомобила, а колата самостоятелно потеглила бавно и ударила предна дясна врата на служебния автомобил "Грейт Уол".

Установено е, че 25-годишният водач на мерцедеса, който е от с. Борци, обл. Шумен, е употребил алкохол с концентрация - 1,83 промила. Водачът е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано бързо полицейско производство.









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Aнонимен
преди 23 мин.
0
 
 
Те видяха т Варна и за това са пробвали
Aнонимен
преди 7 ч. и 50 мин.
+1
 
 
Малоумен пиян тъпанар!
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