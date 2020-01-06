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|Пиян шофьор си спретна гонка с полицията, пострада патрулка
Установено е, че 25-годишният водач на мерцедеса, който е от с. Борци, обл. Шумен, е употребил алкохол с концентрация - 1,83 промила. Водачът е задържан за срок до 24 часа.
По случая е образувано бързо полицейско производство.
Коментари (2)
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Aнонимен
преди 23 мин.
0
Aнонимен
преди 7 ч. и 50 мин.
+1
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