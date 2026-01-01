ЗАРЕЖДАНЕ...
"Пирогов": 15- годишно дете от Гоце Делчев е прието с травма на лицето и лявото око от пиротехника
От тях 11 възрастни и 4 деца са били докарани с линейки. Най-много са преминалите през травматологичния кабинет. 91 от прегледаните в последния ден на годината са приети в болницата. В първите часове на новата 2026-а спешна помощ е оказана на трима пострадали от неправилно боравене с пиротехнически средства. До 9:00 часа сутринта днес вече са прегледани 86 пациенти – 62 възрастни и 24 деца.
В новогодишната нощ натоварено е било дежурството и в Отделението по неврохирургия на "Пирогов“. 15- годишно дете от Гоце Делчев е прието с травма на лицето и лявото око от пиротехника. Оперирано е и дете на 11 години от Плевен, което е получило исхемичен инсулт. За лечение е прието и дете на 14 години, което има тежка съчетана травма в следствие на падане от седмия етаж. Спешна терапия е оказана и на пациентка от Перник с туморна формация в мозъка и на жена от Сандански с контузия на мозъка.
През 2025 година в Спешното отделение на "Пирогов“ медицинска помощ са получили 265 000 пациенти, като над 59 000 от тях са били приети за лечение в болницата. 5300 от болните са били докарани с линейки на центровете за спешна медицинска помощ. Здравно неосигурените лекувани в спешната болница са близо 17 000.
От 5 януари започва подготовката за ремонта и преустройството на Спешното отделение в "Пирогов“. Ръководството на болницата благодари на Министерския съвет, който отпусна за целта 2 608 882 лева. Планиран е не само основен ремонт на отделението, което е сериозно амортизирано заради големия постоянен поток от пациенти, но и обновяване на медицинската апаратура. Реализирането на проекта ще осигури отлични условия за работа на лекарите, които ще оказват както и досега денонощна високоспециализирана медицинска грижа за болните.
Ремонтът на Спешното отделение е част бизнес програмата на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов“. Изпълнението й беше оценено с най-високата възможна степен - "Много добро“ от Агенцията за публичните предприятия и контрол. Болницата получава 86.6 точки от максимално възможни 100 по скалата за оценка. Резултатите от анализа са посочени в писмо на Министерството на здравеопазването до Съвета на директорите на "Пирогов“. Според документа, като "Много добро“ е определено и нивото на изпълнение и на нефинансовите цели на лечебното заведение. По този критерий са определени 100 от възможни 100 точки. Това е потвърждение, че болницата напълно изпълнява своята социална мисия да осигурява достъпна, своевременна и високоспециализирана медицинска помощ 24 часа в денонощието, като същевременно е и модерна база за обучението на специалисти.
