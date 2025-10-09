Петър Янков със слънчева прогноза за този уикенд

© Bulgaria ON AIR Облачността ще се разкъса, валежи днес не се очакват. Това прогнозира синоптикът Петър Янков.



"В петък денят ще започне със слънце. Главно в планините може да превали слабо. През нощта срещу събота облачността ще се увеличава", посочи той в студиото на Bulgaria ON AIR .



Времето тази събота и неделя



В събота се очакват слаби валежи в западните и източните част на страната. Ще бъдат максимум до 10 литра на кв.м. В неделя валежите ще бъдат много малко, ще има повече слънчеви часове, стана ясно от прогнозата на Янков.



Той уточни, че повишението на температурите ще бъде по-осезаемо през почивните дни, до понеделник включително.



Температурите ще бъдат между 17 и 21 градуса в неделя, в събота ще бъдат малко по-ниски, отбеляза Янков.



Синоптикът добави, че София ще бъде най-хладната балканска столица през почивните дни - между 16 и 18 градуса.



"При нашите южни съседи ще има повече слънце и температури до 26 градуса", подчерта Янков.



Времето у нас следващата седмица



"Следващата седмица ще започне със значителна облачност и превалявания главно във вторник и сряда. Ще нахлуват влажни въздушни маси от запад. Очакват се валежи между 15 и 30 литра на кв.м в централните северни и източни райони. Бързо ще преминат тези валежи, те са по друг механизъм и не се очакват бедствени ситуации. Температурата на морската вода рязко ще се понижава - 18-19 градуса", обясни синоптикът.



От четвъртък започва трайно повишение на температурите, включително в събота и неделя, 18 и 19 октомври, стана ясно от думите му.



Янков препоръчва именно следващия уикенд за високопланински туризъм.



Изменението на климата и наводненията



Синоптикът поясни, че с изменението на климата зачестяват средиземноморските циклони с центрове през Гърция. Те носят съществени валежи с проливен характер в централните и източни части от нашата страна.