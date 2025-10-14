Петър Волгин: Вотовете на недоверие у нас и в Европейския парламент си приличат дотолкова, доколкото се оспорва това, което наричаме статукво

© БНТ Евродепутат от "Европа на суверенните нации" Петър Волгин коментира приликите и разликите на вотовете на недоверие срещу Европейската комисия и тези срещу българското правителство.



"Приличат си дотолкова, доколкото се оспорва това, което наричаме статукво и това, което е властта в момента. За разлика от България, в Европейския парламент имаше нещо уникално - за първи път едновременно се проведоха два вота на недоверие. И то подготвени от две групи, които са много различни. Едната група беше на левицата в Европейския парламент. Другата група на "Патриоти за Европа", където са партиите на Марин Льо Пен, Италианската лига, партията на Виктор Орбан, които по повечето въпроси гласуват абсолютно различно, имат различни идеи, различни виждания. Но този път ги видяхме, че двете групи излизат с едно и също искане. Те искат тази Европейска комисия да си ходи", каза Петър Волгин пред БНТ.



Според него вотовете не са успели, защото в Европейската комисия има едно много здраво мнозинство.



"Мнозинството е челично. То е формирано от Европейската народна партия, социалисти, демократи, либерали, зелени, всякакви такива, които уж казват, че имат някакви критики към ръководството на Европейския съюз, към Европейската комисия, но когато дойде този решителен момент, в който трябва да изразиш отношения, те твърдо стоят зад политиката на ръководството на Европейския съюз", коментира евродепутатът.



Волгин твърди, че настоящото ръководство на ЕС е удобно на Доналд Тръмп. По думите му ЕС няма роля в много процеси.



"В момента Европейският съюз е абсолютно на заден план във всичко. Видяхте това, което стана в Газа, това споразумение, което беше постигнато. Но там Европа нямаше никаква роля. Европа няма никаква роля и в опитите за постигане на мир в Украина. Европа няма роля в нищо. И като казвам Европа, имам предвид Европейския съюз и това е много тъжно, защото континентът, от който са дошли най-великите идеи, където са били най-великите хора в науката, в политиката, в философията, сега в момента се влачи така в петия, шестия отбор и от тях не можем да очакваме нищо смислено. Всичко идва от това, че управляващият елит на ЕС е съставен от хора, които в огромната си част нямат качествата за това. Това са хора, които могат да изпълняват поръчения, но за жалост нямат никаква визия, нямат никаква стратегия за бъдещето и те са подбрани, имам чувството, на принципа на антиселекцията. Тоест, колкото повече не става един човек, толкова повече той бива бутан нагоре и му биват давани високи постове. Докато се действа на този принцип, няма как да очаквате от Европейския съюз да играе голяма роля", допълни той.