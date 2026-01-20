Румен Радев ръководителят на Делегацията на българските социалисти в предишния мандат на Европейския парламент Петър Витанов в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио ФОКУС.
Според него, ако президентска партия се появи, това ще вдигне избирателната активност с над 30%. Появата на такава партия би била "очистваща" за изборния процес и би намалила влиянието на купения вот.
"За президента Радев говорят от деца до старци. Вчера не знам как издържа електропреносната мрежа. Всички гледаха обръщението. Децата ни, които учат в столични гимназии, говорят за това. И мисля, че това е обществена тема № 1, което само по себе си предполага висок изборен резултат, реполитизацията на обществото", каза още Витанов.
Електоралната подкрепа към Румен Радев би дошла от изключително широк обществен спектър – отляво, отдясно и от центъра. Основен източник на този вот ще бъде натрупаното разочарование и отвращение на голяма част от гражданите към досегашната политическа класа, което вероятно ще се превърне в силен наказателен вот в полза на президента, смята гостът.
По думите му, поради липсата на достатъчно време за регистрация на изцяло нова политическа партия и дългите съдебни процедури, най-вероятният сценарий за участие в избори е чрез коалиция с вече съществуващи и регистрирани партии.
"Самият факт, че Радев очаква подкрепа както отляво, така и отдясно, говори, че разделението в България не е идейно. Голямото разделение в България и големият разлом е между мафията и хората", коментира още Витанов.
По-важни от конкретните партньори са тематичните и конституционни мнозинства за борба с корупцията, демонтаж на сегашния управленски модел и поправки в Конституцията. ПП–ДБ се разглежда като вътрешно разнородна коалиция, в която има както нагласи за сътрудничество с Радев, така и ориентация към ГЕРБ, но реални разговори засега са далечни. "Възраждане“ е изключена като партньор за управление заради радикалния си профил, но е възможно взаимодействие по отделни конституционни теми, обясни Витанов.
